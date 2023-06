Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt zur Lesebühne

Teilen

Am Mittwoch, 7. Juni 2023, um 19.30 Uhr lesen Autorinnen und Autoren der Darmstädter Textwerkstatt in der Kunsthalle Darmstadt, Steubenplatz 1 aus ihrer Anthologie „Risse und Welt. 25 Jahre Darmstädter Textwerkstatt“ sowie Texte, die zur aktuellen Ausstellung von Marco Schuler, Go! Go! Go! entstanden sind. Mit dabei sind Diana Hellwig (Dresden), Michael Hüttenberger (Michelstadt), Sven-Thore Kramm (Darmstadt), Stephanie Nebenführ (St. Louis/USA), Nicola Quaß (Düsseldorf) und Miriam Tag (Heidelberg). Die Moderation übernehmen Kurt Drawert und Michael Hüttenberger. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit der Kunsthalle Darmstadt. Der Eintritt ist frei.