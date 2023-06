Stadt- und Schulradeln 2023

Teilen

In die Pedale treten, Kilometer sammeln und ein Zeichen im Sinne des Klimaschutzes setzen – darum geht es beim Stadt- und Schulradeln. In diesem Sinne lädt die Wissenschaftsstadt Darmstadt alle Bürgerinnen und Bürger sowie Schülerinnen und Schüler herzlich dazu ein, beim diesjährigen Stadt- und Schulradeln teilzunehmen.

Die Kampagne läuft vom 12. Juni bis zum 2. Juli 2023. In diesem Zeitraum können alle, die in Darmstadt leben, arbeiten, studieren oder Vereinsmitglied sind, bei der Kampagne des Klima-Bündnisses mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln.

„Die Klimawende zählt zu den großen Aufgaben unserer Zeit. Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hat sich daher zum Ziel gesetzt, den Anteil des Umweltverbundes, also des Fuß-, Rad- und öffentlichen Personenverkehrs, deutlich zu steigern. Eine Schlüsselrolle nimmt dabei das Fahrrad ein, welches insbesondere auf kurzen Distanzen nicht nur häufig das schnellste und kostengünstigste, sondern auch das gesündeste Verkehrsmittel ist“, erläutert Klimadezernent Michael Kolmer. „Mit dem Stadtradeln können wir gemeinsam für Klimaschutz, Mobilität und Lebensqualität werben. Setzen Sie ein Zeichen für nachhaltige und klimafreundliche Mobilität. Machen auch Sie mit und lassen Sie uns auch in diesem Jahr wieder gemeinsam möglichst viele Kilometer erradeln!“

Gemeinsam mit der Jugendverkehrsschule wird das Thema Verkehrssicherheit bei der diesjährigen Auftaktveranstaltung am 12. Juni, Schülerinnen und Schüler der Mornewegschule nähergebracht und praktisch angewendet. Hierfür hat die Stadt die „Aktion Licht – Sehen und gesehen werden“ der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. nach Darmstadt holen können.

„Ich freue mich, dass mit der Auftaktveranstaltung das Schulradeln in diesem Jahr im Fokus steht. Für uns alle ist die Bewegung im Freien sehr wichtig – für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Dies sollten wir auch unseren Kindern bereits früh vermitteln, um auch als Erwachsene viel Freude am Laufen und Radfahren zu haben“, ergänzt Schuldezernent Holger Klötzner.

Wie in jedem Jahr verfolgt die bundesweite Kampagne das Ziel, den Radverkehr weiter voranzubringen und möglichst viele Bürgerinnen und Bürger für die Vorteile des Radfahrens zu begeistern. Beim Stadtradeln wird auch Deutschlands fahrradaktivste Stadt mit den meisten Radkilometern sowie die mit den meisten Radkilometern pro Einwohnerin und Einwohner gesucht.

Jeder kann ein Stadtradeln-Team gründen oder einem beitreten, um am Wettbewerb teilzunehmen. Dabei sollten die Radelnden so oft wie möglich das Fahrrad nutzen. Der Abschluss des Stadtradelns erfolgt durch die Verleihung von Preisen und Auszeichnungen für die aktivsten Einzelradlerinnen und Einzelradler, Teams sowie Schulen. Die Preisverleihung findet am Sonntag, den 3. September 2023, um 11.30 Uhr im Rahmen des Fahrradaktionstages auf dem Marktplatz in der Innenstadt statt. Die Auszeichnung des Schulradelns erfolgt wieder gemeinsam mit der Aktion „Zu Fuß zur Schule“ im November.

Das Registrieren und die Eingabe der geradelten Kilometer laufen wie gewohnt über die Website der Kampagne unter http://www.stadtradeln.de/darmstadt. Optional können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre mit dem Rad zurückgelegten Wege über die Stadtradeln-App per GPS aufzeichnen. Rückfragen beantwortet das Amt für Klimaschutz und Klimaanpassung der Wissenschaftsstadt Darmstadt per E-Mail: klimaschutz@darmstadt.de oder per Telefon: 06151 13-4900.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt