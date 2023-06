Sanierung der Teichanlage im Herrngarten kurz vor dem Abschluss

Teilen

Die Sanierung der Teichanlage im Darmstädter Herrngarten durch das Grünflächenamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt wird in der 23. Kalenderwoche / 2023 abgeschlossen, das Wasser in der darauffolgenden Woche wieder eingelassen. „Der Herrngarten ist das grüne Herz unserer Stadt. Durch die Sanierung der Teichanlage können wir nun eines seiner prägendsten Elemente neu erleben und entdecken. Ich freue mich, dass dieser Teil der beliebten, denkmalgeschützten Parkanlage den Darmstädterinnen und Darmstädtern wieder vollständig und ohne störende Zäune, dafür mit zeitgemäßer Technik ausgestattet, zur Verfügung steht“, so Grünflächendezernent Michael Kolmer.

Am 17. Mai 2023 wurde die Sanierung der Teichmauer beendet. Die Basaltsteine der alten Mauer wurden vorsichtig ausgebrochen, gesäubert und seitlich gelagert. Die dahinterliegende, betonierte Teichabdichtung wurde durch eine Wandverstärkung mittels Baustahlmatten, Stahlstiften und Spritzbeton ertüchtigt. Alle vorhandenen Basaltsteine konnten am bisherigen Standort der alten Mauer wieder aufgesetzt und verfugt werden. Damit wurde das Erscheinungsbild der historischen Mauer bewahrt. Es mussten keine zusätzlichen Steine zugekauft werden.

Das alte Ablaufbauwerk des Teiches wurde abgerissen und durch ein modernes Bauwerk ersetzt. Hierbei – und parallel zur Sanierung des Kanals in der Frankfurter Straße – erhielt der Teich einen neuen Ablauf, der so dimensioniert ist, dass in Zukunft ein Einleiten des Darmbaches in den Teich möglich ist. Neue Baumaßnahmen am Ablauf wären hierfür nicht notwendig.

Die Teichtechnik wurde ebenfalls erneuert. Die alte Fontäne wurde ersetzt und durch zwei weitere Sprudler ergänzt, um eine stärkere Umwälzung des Wassers zu ermöglichen und ein mögliches Umkippen des Teiches im Sommer zu vermeiden. Eine größere Pumpe ist für die drei Fontänen notwendig geworden. Daher wurde ein neues Pumpenbauwerk erstellt und mit neuer Technik ausgestattet.

Der Teichboden, der seinen tiefsten Punkt ursprünglich nicht am Abfluss hatte, wurde in Teilbereichen ebenfalls verändert. Damit der Teich in Zukunft besser gereinigt werden kann, wurde ein etwa zwei bis drei Meter breites Teilstück herausgetrennt, um eine Mulde hin zum Ablauf herzustellen. Der restliche schadhafte Teichboden wird in einem zweiten Bauabschnitt noch ertüchtigt.

Nach Abschluss der Mauersanierung wurden die angrenzenden Rasenflächen neu planiert und wieder angesät. Daher bittet das Grünflächenamt darum, die neu hergestellten Rasenflächen auch dann noch nicht zu betreten, wenn Mitte Juni der Bauzaun Mitte wieder abgebaut wird. Der Rasen muss zunächst anwachsen und sich verdichten.

Am neuen Ablauf- und Pumpenbauwerk wird noch eine Pflanzfläche erstellt. Dies dient der Einbindung der Bauwerke in die historische Anlage. Daher wurden auch Pflanzen ausgewählt, welche bereits im Park vorhanden sind bzw. zur Anlage passen.

Um die Weide zu erhalten, die im nordwestlichen Bereich des Teiches direkt auf der Mauerkrone gewachsen ist, wurde die vorhandene Mauer dort belassen und eine zweite als Verblendung davor gezogen. Das Grünflächenamt hofft, dass die Weide, die zu Beginn der Arbeiten einen starken Rückschnitt erhalten hat, diese Maßnahme gut überstanden hat und dem Herrngarten noch lange erhalten bleibt.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt