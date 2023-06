Fürth (Odenwald): Zusammenstoß mit Regionalbahn – Traktorfahrer bei schwerem Verkehrsunfall tödlich verletzt

Teilen

Am Donnerstag (01.06.23), gegen 16.15 Uhr, ereignete sich auf der Bahnstrecke zwischen Fürth-Lörzenbach und Rimbach ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 79-jähriger Traktorfahrer aus Fürth wollte von einem Feld kommend, an einem unbeschrankten Bahnübergang, die Gleise in Richtung B 38 überqueren.

Eine von Fürth-Lörzenbach kommende Regionalbahn versuchte noch durch anhaltendes Signal den Traktorfahrer zu warnen, es kam dennoch im Bereich des Überganges zum Zusammenstoß zwischen dem Traktor und der Regionalbahn. Hierbei wurde der Traktor noch gegen einen auf dem Grünstreifen abgestellten Arbeitswaggon der Deutschen Bahn geschleudert. Der Traktorfahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und verstarb an der Unfallstelle.

In der Regionalbahn befanden sich 16 Fahrgäste, welche glücklicherweise unverletzt blieben. Der Zugführer erlitt einen Schock.

Der Sachschaden wird auf 34.000 Euro geschätzt.

An der Unfallstelle war neben einem Notarzt und dem Rettungshubschrauber, der Rettungsdienst sowie die Feuerwehren Fürth und Rimbach und Streifen der Bundespolizei und der Polizeistation Heppenheim im Einsatz.

Durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Gutachter zur Klärung des Unfalles hinzugezogen.

Die Bundesstraße 38 war für 3 Stunden im Bereich der Unfallstelle gesperrt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen