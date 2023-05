Vereinsförderung durch die Wissenschaftsstadt Darmstadt – Fördersumme 2023 um 50.000 Euro erhöht

Teilen

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt wird auch in diesem Jahr Sportvereine unterstützen, die investive Maßnahmen geplant oder bereits umgesetzt haben. Mit insgesamt 905.000 Euro werden im laufenden Jahr 39 Maßnahmen auf den Vereinssportanlagen bezuschusst.

„Wie aus dem Sportbericht der Wissenschaftsstadt Darmstadt hervorgeht, gibt es eine sehr umfassende Sportinfrastruktur in unserer Stadt. Gleichzeitig wurde dargelegt, dass die Herausforderungen bei der Sanierung der Sportstätten hoch sind. Daher freue ich mich sehr, dass die Sportvereine mithilfe der städtischen Sportförderung, die in diesem Jahr um 50.000 Euro erhöht wurde, ihre Liegenschaften sanieren und weiterentwickeln können. Beispielsweise durch den Bau bzw. die Sanierung von Kunstrasenplätzen wird dazu beigetragen, der großen Nachfrage nach Fußballfeldern gerecht zu werden. Das ermöglicht insbesondere Kindern und Jugendlichen den Einstieg in ein regelmäßiges Sporttreiben“, so Bürgermeisterin und Sportdezernentin Barbara Akdeniz.

Gefördert werden kleinere Maßnahmen wie etwa die Frühjahrs- und Winterüberholung der Tennisplätze der SG Eiche oder die Aufarbeitung der Reitböden beim Reit- und Fahrverein Arheilgen. Gefördert werden auch Großprojekte wie der Bau von Kunstrasenplätzen, die Erneuerung von Beleuchtungsanlagen und zahlreiche Sanierungsmaßnahmen. Einzelne Maßnahmen können mit bis zu 45 bzw. 55 Prozent der Gesamtkosten unterstützt werden. „Für kostenintensive Maßnahmen erhalten die Vereine jeweils Raten, damit möglichst viele Vereine von der Stadt bei ihren Anstrengungen unterstützt werden können, die Sportinfrastrukturen aufrechtzuerhalten oder zu modernisieren“, erläutert Akdeniz.

Bürgermeisterin Akdeniz begrüßt es, dass die Sportvereine die Verantwortung für Sportinfrastrukturen übernehmen; gleichzeitig ist sie stolz darauf, dass die Wissenschaftsstadt Darmstadt dies anerkennt und fördert. „Nur mit dem überwiegend freiwilligen und ehrenamtlichen Engagement ist es möglich, das vielfältige Sportangebot und die hierzu notwendige Infrastruktur für den Sport in Darmstadt zu gestalten, die Ehrenamtlichen in den Sportvereinen leisten eine sehr wichtige Arbeit und können sich dabei auf uns als Stadt verlassen“, so Akdeniz.

Der Magistrat hat den geplanten Bezuschussungen in seiner Sitzung am 17. Mai 2023 zugestimmt. Die Zustimmung der Magistratskommission Sport, die Empfehlungen für die Verteilung der Haushaltsmittel ausspricht, ist bereits im Oktober 2022 erfolgt.

Folgende Vereine erhalten 2023 für ihre investiven Aktivitäten eine kommunale Förderung durch die Wissenschaftsstadt Darmstadt:

Akademische Fliegergruppe: Anschaffung Segelflugzeug

Darmstädter Fecht-Club 1890 e. V.: Austausch der Metall-Fechtbahnen

DJK/SSG Darmstadt 1912 e. V.: Bau eines Kunstrasenspielfeldes, Ausbau der Umkleidekabinen

DLRG Darmstadt e. V.: Ausstattung Rettungsmittel

DSW 1912 e. V.: Anschaffung eines Ruderbootes und eines Zweierkajaks

Jagdklub Darmstadt e. V.: Einbau elekt. Treffererfassung, div. sicherheitsrelevante Arbeiten

Karate-Centrum Shotokan: Anschaffung Luftreiniger

Reiterverein an der TUD: Erneuerung Sand-Reitbahnboden Außenreitplatz

Reit- und Fahrverein Arheilgen: Aufarbeitung der Reitböden

Roll- und Schlittschuh-Club DA e. V.: Erneuerung der Beleuchtung Rollschuhbahn

SG Arheilgen: Sanierung Tennisplätze

SG Eiche: Sanierung Funktionsgebäude, Frühjahrs- und Winterüberholung Tennisplätze, Elektroarbeiten, Fassadenarbeiten Sporthalle

SG Grün-Weiß DA e. V.: Bau Bouleplatz

SKV Rot-Weiß DA e. V.: Erneuerung des Kunststoffrasenbelages

Sportzentrum Orpheum: Ausstattung der Halle mit höhenverstellbaren Basketballzielbrettern, Sanierung Wandschränke und Außenzaun, Errichtung WLAN für die Kegelbahn, Erneuerung Türen Nassräume/Umkleiden

SV Darmstadt 1898 e. V.: Nachwuchsleistungszentrum

Tennis- und Eisclub Darmstadt e. V.: Grundüberholung Tennisplätze, Errichtung behindertengerechtes WC, Errichtung Zweifeld-Traglufthalle, Sanierung Hockeyplatz und Treppenanlage

TG Bessungen 1865 e. V.: Umrüstung der Flutlichtanlage (LED)

TG 1875 Darmstadt e. V.: Erneuerung Bewässerung Tennisplätze

TSG Wixhausen e. V.: Errichtung einer Multifunktionsfläche (Leichtathletik)

TSZ Blau-Gold Casino DA: Anschaffung Gasheizungsanlage mit Wärmepumpe und Belüftungsanlage, Erneuerung Regenwassernutzanlage.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt