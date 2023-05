Roßdorf: Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach mutmaßlicher Brandstiftung

Teilen

Nach der mutmaßlichen Brandstiftung an einem Fahrzeug in Roßdorf konnte die Polizei zwei 23- und 25-jährige Tatverdächtige festnehmen.

Die Beschuldigten stehen im Verdacht, am Donnerstag (18.05.23) gegen 13.15 Uhr einen BMW auf einem öffentlichen Parkplatz in der Darmstädter Straße angezündet zu haben. Mehrere Zeugen machten verdächtige Beobachtungen und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Die eingesetzten Wehren konnten den Brand schnell löschen. Ein zweites, daneben befindliches Fahrzeug, wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Kurze Zeit später nahm eine Streife der Ober-Ramstädter Polizei das tatverdächtige Duo noch in Tatortnähe fest.

Die Beamtinnen und Beamten brachten die Festgenommenen ins Polizeigewahrsam. Das Kommissariat 10 in Darmstadt hat den Sachverhalt übernommen. Die weiteren Ermittlungen müssen zeigen, ob sie auch für gleichgelagerte Taten in Frage kommen. Die beiden Tatverdächtigen sollen noch am Freitag (19.05.23) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Haftrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt werden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen