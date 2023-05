Jazzkonzert Darmstädter Schul-Bands in der Centralstation

Teilen

Am Dienstag, 16. Mai 2023, geben Schul-Bands beim 33. Jazzkonzert in der Centralstation einen Einblick in die Vielfalt der Darmstädter Schul-Jazz-Szene. Nach der Eröffnung um 19.30 Uhr durch Oberbürgermeister Jochen Partsch präsentieren die Bands ihr Können dem Publikum.

Jazz lebt von der Lebendigkeit und Spielfreude, das zeigen in diesem Jahr Bands der Darmstädter Edith-Stein-, Justus-Liebig- und Viktoriaschule sowie des Ludwig-Georgs-Gymnasiums.

Der einstudierte Vorrat der zwischen 14 und 20 Jahre alten Nachwuchsmusikerinnen und -musiker beinhaltet den Swing, den Groove, Filmmusiken und All-Time-Klassiker. Aber auch lateinamerikanische Songs sowie Rock- und Popstücke werden an diesem Abend zu hören sein.

Jede Band spielt etwa zwanzig Minuten. Einlass in den Saal der Centralstation ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt