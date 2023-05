Stolpersteinverlegung mit Gunter Demnig und Bürgermeisterin Barbara Akdeniz

Teilen

Am Samstag, 13. Mai 2023, wird Gunter Demnig die nächsten Stolpersteine in Darmstadt verlegen. Mit diesem Projekt wird die Erinnerung an die Vertreibung und Vernichtung der Juden, der Sinti und Roma, politisch Verfolgter, Homosexuellen, Zeugen Jehovas und Euthanasieopfern im deutschen Faschismus lebendig erhalten. Die kleinen messingfarbenen Täfelchen erinnern an vielen Orten in Deutschland und anderen europäischen Ländern an die Opfer des Nationalsozialismus. Die Gedenkveranstaltung, beginnt um 9:30 Uhr in der Eichbergstraße 9 mit der Verlegung eines Gedenksteins an Betty Freund, die hier wohnte. Bürgermeisterin Barbara Akdeniz wird hier einführende Worte sprechen.

Hierzu und zu den nachstehenden Verlegungen sind interessierte Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen. Die Termine im Überblick:

10 Uhr, Stauffenbergstraße 81 für Alexander Sander

10.15 Uhr, Stauffenbergstraße 79 für Auguste Schwab

10.45 Uhr, Elisabethenstraße 56 für Elise Gutjahr, Rosel Gutjahr und David Wharton/Wartensleben

Bei der Verlegung kann es zu Abweichungen von rund 10 Minuten zu den vorgesehenen Zeiten – sowohl vor, als auch nach den angegebenen Uhrzeiten – kommen.

Eine Info-Broschüre über die Aktion Stolpersteine ist kostenlos im Bürger- und Informationszentrum der Wissenschaftsstadt Darmstadt am Luisenplatz erhältlich. Interessenten an einer Patenschaft können sich an das Kulturamt, Herrn Baum, Tel. 06151 13-3336 wenden. Weiterführende Informationen gibt es auch unter www.darmstadt.de/standort/stadtportraet/gedenkstaetten/ oder www.darmstädter-geschichtswerkstatt.de.