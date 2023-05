Der nächste Teilabschnitt des Radschnellwegs wird eröffnet

Teilen

Am Sonntag, den 07. Mai 2023 wird beim Event „Radschnellweg live“ ein buntes und informatives Programm direkt an der Aumühle in Verbindung mit dem traditionellen Blumenbasar geboten. Von 11 Uhr bis 17 Uhr laden die Veranstalter zu einem Besuch an den Auwiesenweg in Darmstadt ein. Neben einem unterhaltsamen Bühnenprogramm mit Talkgästen erwartet Sie Musik, Kulinarisches, Infostände und ein Blumenverkauf der Aumühle. Selbstverständlich kann der Radschnellweges am Veranstaltungstag über die bisher fertiggestellte Strecke bis Langen befahren werden. Die gesamte Route ist beschildert.

Spatenstich zum nächsten Bauabschnitt

Mit dem Fest startet direkt der nächste Bauabschnitt. Am 07. Mai erfolgt am Vormittag hierzu der Spatenstich. Nach Abschluss der gesamten Baumaßnahmen wird die Strecke von Darmstadt bis Frankfurt über 30 Kilometer führen. Die Routenkarte mit dem markierten Verlauf des Radschnellweges wird am 07.Mai 2023 bei der Veranstaltung kostenfrei ausgegeben.

Das Event „Radschnellweg live“ ist ein Projekt der Regionalpark Rhein Main Südwest gGmbH in Kooperation mit dem Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen sowie den beteiligten Kommunen, der Hochschule Darmstadt und hr iNFO.

Quelle: Büro der Bürgerbeauftragten der Wissenschaftsstadt Darmstadt