Krimi-Fans aufgepasst: Die CRIMINALE kommt nach Darmstadt

Im Mai wird es kriminell – dann steigt die CRIMINALE, das größte Branchen-Event rund um den deutschsprachigen Krimi! Vom 8. bis 13. Mai 2023 sind mehr als 200 AutorInnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz für fachlichen Austausch und 40 öffentliche Veranstaltungen an 25 Orten in ganz Darmstadt zu Gast.

Natürlich finden jede Menge Lesungen statt: Im Gepäck haben die AutorInnen unter anderem ein ganzes Bündel Untaten, speziell für ihre Gastgeberstadt recherchiert und realisiert. „Jugendstil und Heinermord“ heißt das brandneue Buch, das im KBV-Verlag erscheint und 21 Darmstadt-Krimis vereint und dessen Geschichten zum Teil an Originalschauplätzen als Premieren gelesen werden. Darüber hinaus gibt es Lesungen der schwer preisverdächtigen AutorInnen, die für den GLAUSER-Preis in den Kategorien „Roman“, „Debütroman“, „Kurzkrimi“ sowie bester „Kinder- und Jugendkrimi“ nominiert sind oder Krimi-Quickies in der → Stadtkirche und dem → Keller-Klub, bei denen im Minutentakt dem Publikum die Stories präsentiert werden. Weitere zentrale Programmpunkte sind die große → Benefiz-Eröffnungsgala mit Ehrengast Ingrid Noll, eine zweitägige → Krimi-Buchmesse in der Centralstation sowie die festliche → Abschluss-Gala mit Verleihung der GLAUSER-Preise im darmstadtium. Darüber hinaus dürfen sich Krimi-Fans auf spannende Vorträge, Stadtführungen, Krimi-Dinner sowie Veranstaltungen für SchülerInnen und Familien freuen.

Tickets gibt es ab heute online unter www.criminale-darmstadt.de.