Rüsselsheim: 38-jähriger Exhibitionist festgenommen – Ermittlungsverfahren eingeleitet

Wegen exhibitionistischer Handlungen wird sich ein 38 Jahre alter Mann verantworten müssen, der sich in Rüsselsheim am Mittwochabend (03.05.23) im Waldgebiet im Bereich Amorbacher Straße entblößte und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Eine 29 Jahre alte Frau hatte gegen 18.20 Uhr die Polizei alarmiert. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung vorläufig fest und brachten ihn zur Wache. Dort erfolgten die Anzeigenerstattung und die erkennungsdienstliche Behandlung. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Festgenommene wieder entlassen.

Bei dem 38-Jährigen fanden die Ordnungshüter zudem wenige Gramm Haschisch. Auch in diesem Fall leitete die Polizei ein Verfahren ein.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen