Erneuter Brand in ehemaliger Papierfabrik in Eberstadt

In der ehemaligen Papierfabrik in Eberstadt in der Pfungstädter Straße ist am Dienstagabend (2. Mai 2023) erneut ein Brand ausgebrochen.

Gegen 22:40 Uhr war die Feuerwehr Darmstadt am Dienstagabend zu dem Brand in die Pfungstädter Straße im Stadtteil Eberstadt gerufen worden. Beim Eintreffen am dortigen Fabrikgelände stand die Fabrikhalle in Vollbrand. In der Fabrikhalle wurden gepresste Papierballen gelagert. Durch den Einsatz mehrerer Strahlrohre, zweier mobiler Werfer und eines Wenderohrs über eine Drehleiter, konnte ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindert werden.

In der Anfangsphase wurde die Wasserversorgung durch zwei Tanklöschfahrzeuge sichergestellt. Durch die beengten Platzverhältnisse auf dem Gelände konnte die Lagerhalle nur langsam ausgeräumt werden. Dies war nötig um an alle Brandnester zu gelangen. Während der Erstphase war die Pfungstädter Straße im Bereich des Einsatzortes voll gesperrt. Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Die Polizei hat die Brandursachenermittlungen aufgenommen.

Bereits Ende Januar 2023 war es auf dem dortigen Gelände zu einem Brand gekommen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt