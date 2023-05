42-Jähriger bei Arbeitsunfall tödlich verletzt

Teilen

Bei einem Arbeitsunfall am Freitag (28.04.23) ist ein 42 Jahre alter Mann aus dem Wetteraukreis ums Leben gekommen. Gegen 17 Uhr wurde die Polizei über den Vorfall auf einem Firmengelände in der Frankfurter Straße in Darmstadt informiert. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann von einem Gerüst gefallen und hatte sich dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Wie es genau zu diesem tragischen Unfall kommen konnte ermittelt die Darmstädter Kriminalpolizei. Auch die Abteilung für Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Darmstadt wurde über den Vorfall informiert.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen