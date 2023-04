Tourauftakt 2023 für mobiles Wissenschaftslabor Curiosity Cube von Merck

Teilen

Merck hat am Mittwoch (26.04.23) den Auftakt für die diesjährige Tour seines Curiosity Cube in Europa und Nordamerika bekannt gegeben. In dem mobilen Wissenschaftslabor, einem umfunktionierten Frachtcontainer, werden praktische Experimente mit Bezug zu den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik angeboten. In diesem Jahr macht der Curiosity Cube Station an über 250 Schulen und öffentlichen Veranstaltungsorten in 11 europäischen Städten sowie Nordamerika, wodurch mehr als 45.000 Schüler erreicht werden sollen. Alle Experimente werden von Mitarbeitenden von Merck angeleitet, was den Besuchern die Möglichkeit gibt, sich mit echten Wissenschaftlern auszutauschen und aus erster Hand mehr über Laufbahnen in MINT-Berufen zu erfahren.

„Seit einigen Jahren gibt der Fachkräftemangel im MINT-Bereich Anlass zu großer Sorge. Als Wissenschafts- und Technologieunternehmen wollen wir einen Beitrag leisten, um bei Kindern und Jugendlichen die Neugier für die faszinierende Welt der Wissenschaft zu wecken“, sagte Meeta Gulyani, Leiterin Strategy, Business Development and Sustainability im Unternehmensbereich Life Science von Merck. „Deshalb wird unser Curiosity Cube wieder international auf Tour gehen und dabei Wissenschaft greifbar und interaktiv machen. Gleichzeitig zeigt er die vielfältigen Möglichkeiten auf, die sich im Bereich Life Science eröffnen.“

In diesem Jahr wurde das Lernprogramm des Curiosity Cube völlig neu gestaltet. So erwarten die Schüler interaktive Technologien wie Virtual Reality (VR), die Spaß und Interesse am Lernen wecken. Anhand praktischer Experimente zum Thema Kontamination werden den Jungforschern Einblicke in die Welt von Wissenschaftlern vermittelt. Auf dem Programm stehen folgende Aktivitäten:

Die Teilnehmenden begeben sich auf Spurensuche nach Umweltverschmutzungen in einer Vielzahl von Proben und lernen, wie Umweltschützer die negativen Auswirkungen von Schadstoffen auf die Umwelt zu mindern versuchen.

Mithilfe der VR-Technologie entdecken sie zum Beispiel, welche Keime häufig auf Oberflächen in Klassenzimmern vorhanden sind, und lernen, wie sie deren Verbreitung verhindern können.

Unter Einsatz gängiger wissenschaftlicher Ausrüstung führen die Schüler Qualitätskontrollprüfungen an verschiedenen Getränken durch, um mögliche Verunreinigungen nachzuweisen.

Die aktuelle Tour ist die zweite ihrer Art in Europa, mit geplanten Stationen in Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Liechtenstein, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien und Tschechien. In Nordamerika geht die Tour des Curiosity Cube bereits in die fünfte Runde. Insgesamt sind dort 124 Veranstaltungen geplant, unter anderem in Austin, Boston, Cleveland, Houston, Kansas City, Milwaukee, Seattle, St. Louis und Toronto.

Um mehr über das mobile Wissenschaftslabor Curiosity Cube zu erfahren und sich den kompletten Tourplan für 2023 anzusehen, besuchen Sie TheCuriosityCube.com.

Quelle: Merck KGaA