Stadtbibliothek Darmstadt wird Mitglied im OnleiheVerbundHessen – Angebot digitaler Medien steigt um ein Vielfaches

Teilen

Die Stadtbibliothek der Wissenschaftsstadt Darmstadt ist ab Donnerstag, 27. April 2023, neues Mitglied im OnleiheVerbundHessen. Damit wird zum einen der bisherige Bestand der Stadtbibliothek Darmstadt in den OnleiheVerbundHessen integriert. Zum anderen erhöht sich das Angebot an digitalen Medien um ein Vielfaches: Die Bürgerinnen und Bürger können dann auf einen eMedien-Bestand von über 110.000 Titeln zugreifen.

Bestseller werden in mehreren Exemplaren angeboten, so dass sich die Wartezeit für besonders gefragte Titel reduziert. Neu ist das eLearning-Angebot mit einer großen Auswahl an Sprachkursen und im Bereich der beruflichen Weiterbildung. Außerdem stehen online 160 Zeitschriften und elf Zeitungen rund um die Uhr zur Verfügung.

Der Zugang erfolgt ab dem 27. April 2023 über hessen.onleihe.de. Darmstädterinnen und Darmstädter wählen dort „Darmstadt – Stadtbibliothek“ als ihre Bibliothek aus und loggen sich mit ihren Zugangsdaten ein.

Für alle, die die e-Ausleihe schon länger nutzen: Ausleihen und Vormerkungen, die in der bisherigen eAusleihe der Stadtbibliothek Darmstadt vorgenommen wurden, werden auf den OnleiheVerbundHessen übertragen. So ist eine reibungslose Nutzung gewährleistet. Nur die Merklisten werden nicht übernommen.

Das Team der Stadtbibliothek Darmstadt und Stadtrat Holger Klötzner freuen sich sehr darüber, dass mit dem Beitritt in die OnleiheVerbundHessen der digitale Bestand umfangreicher und attraktiver wird.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt