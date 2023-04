Benefizveranstaltung: 6. Darmstädter Nacht der spirituellen Lieder

Teilen

Sechs Singleiter*innen aus dem Darmstädter Raum laden zum gemeinsamen Singen von meditativen, spirituellen und heilsamen Liedern am 29. April von 19.30 – 21.30 Uhr in die Paul-Gerhardt-Kirche, Rabenaustraße 43 in Darmstadt ein. Einfache Gesänge aus aller Welt ermöglichen den Besuchern, ganz in das meditative und musikalische Erlebnis einzutauchen und die wohltuende Wirkung des gemeinschaftlichen Singens auf Körper, Geist und Seele zu genießen.

Gesungen wird ohne Leistungsanspruch, dafür aber aus vollem Herzen. Dadurch entsteht ein Raum der Verbundenheit über die Grenzen von Weltanschauungen und Religionen hinweg: Lieder aus verschiedenen spirituellen und kulturellen Traditionen verbinden sich mit dem Wunsch nach Frieden, Liebe, Mitgefühl, Respekt und Freude an der Schöpfung.

Veranstaltet wird die Liedernacht von Angela Brantzen, Elisabeth Hafermann, Sonja Gerster, Andreas Kroitzsch, Jutta Weis und Iris Zeuner. Sie begleiten die Lieder mit Stimme, Gitarre, Klavier und Trommel und freuen sich auf zahlreiche Mitsängerinnen und Mitsänger.

Fühlen Sie sich von Herzen willkommen. Der Eintritt ist frei – um Spenden wird gebeten. Der Abend findet zugunsten des Hospizvereins Pfungstadt und nördliche Bergstraße e.V. statt, dem alle Einnahmen zugutekommen. Weitere Informationen auf www.liedernacht-darmstadt.de.