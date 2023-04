„Ukraine – wider die Ohnmacht“ – Vortrag mit Diskussion

Teilen

Zu einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung zum Thema „Ukraine – wider die Ohnmacht“ laden das Evangelische Dekanat Darmstadt und das Darmstädter Friedensbündnis für Montag, 24. April 2023, 19 Uhr, ins Justus-Liebig-Haus, Wintergarten, Große Bachgasse 2, in Darmstadt ein. Es referiert die langjährige Mitarbeiterin von medico international, Katja Maurer. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Der Vortrag ist Teil der Reihe des Darmstädter Friedensbündnis zu Hintergründen des Krieges in der Ukraine.

Nach einem Jahr Angriffskrieg gegen die Ukraine ist klar, dass dieser Krieg gekommen ist, um zu bleiben. Es ist längst kein Krieg zwischen Ländern mehr, sondern ein innerimperialistischer Krieg, in dem die russische Semiperipherie einen Platz am Tisch der Großen (China und USA) beansprucht. Ähnlich wie der 11. September 2001 verändert er die planetarisch-politische Landkarte fundamental.

medico international unterstützt lokale Partnerorganisationen in der Ukraine. Zum ersten Mal in der Geschichte dieser linken Hilfs- und Menschenrechtsorganisation arbeitet sie nicht im globalen Süden, sondern in einem osteuropäischen Land, in dem eine internationalistische emanzipatorische Idee aufgrund der realsozialistischen Geschichte nicht gerade ein Tagesgespräch ist.

Katja Maurer leitete 18 Jahre lang die Öffentlichkeitsarbeit von medico international. Heute verantwortet sie die medico-Sprache, das Rundschreiben und bloggt regelmäßig auf der medico-Website.

Quelle: Evangelisches Dekanat Darmstadt