Ganzheitliches Wissen und Kompetenz zu weicher Materie – Neuer internationaler Masterstudiengang „Soft Matter and Materials“

Zum kommenden Wintersemester startet der praxisreiche und forschungsorientierte Kooperationsstudiengang „Soft Matter and Materials“ der Rhein-Main-Universitäten Mainz und Darmstadt. Das Angebot ist eines der ersten dieser Art weltweit. Bewerbungen sind bis zum 1. September 2023 möglich.

Zum Wintersemester 2023/2024 bieten die Technische Universität Darmstadt und die Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) im Verbund der Rhein-Main-Universitäten (RMU) erstmals den neuen internationalen Masterstudiengang „Soft Matter and Materials“ an. Der englischsprachige Masterstudiengang vermittelt Wissen über sogenannte weiche Materie. Dazu zählen verschiedenste Stofftypen wie Polymere und Kunststoffe, Detergenzien und Tenside sowie Kolloide und Dispersionen, die auf den ersten Blick als ganz verschiedene Stoffe erscheinen.

„Bei genauerem Hinsehen aber zeigen sich fundamentale Gemeinsamkeiten, die die Eigenschaftsprofile von Systemen und Materialien prägen und einstellbar machen – und die ein Grund dafür sind, warum auch das Leben selbst auf weicher Materie basiert“, erklärt Professor Sebastian Seiffert vom Department Chemie der JGU, einer der Initiatoren und Koordinatoren des Studiengangs. Professorin Regine von Klitzing, die den Studiengang seitens der TU Darmstadt mitkonzipiert hat und koordiniert, ergänzt: „Die Erforschung von weicher Materie und weichen Materialien erfordert ein ganzheitliches Verständnis von Chemie und Physik auf diesem Gebiet. Ziel des neuen interdisziplinären Masterstudiengangs ist entsprechend die Vermittlung von fachlichem Wissen und konzeptueller Kompetenz bezüglich der Herstellung von Bausteinen – beispielsweise Polymere, supramolekulare Tektone, Kolloide – und der Struktur-Dynamik-Eigenschaftsbeziehungen von weicher Materie und Materialien.“

Der Studiengang richtet sich an Bachelorabsolventinnen und -absolventen der Fächer Chemie, Chemical Engineering, Physik oder Materialwissenschaft, die sich wissenschaftlich in einem disziplinenübergreifenden und internationalen Umfeld weiterbilden möchten. Der praxisreiche und forschungsorientierte Masterstudiengang ist in vier Semester gegliedert, von denen das erste Semester am Standort Mainz (JGU und Max-Planck-Institut für Polymerforschung) und das zweite an der TU Darmstadt – oder wahlweise auch umgekehrt – absolviert wird. Danach können die Studierenden an beiden Standorten flexibel individuelle Schwerpunkte setzen, in Mainz auch am MPI für Polymerforschung.

Etablierte Polymerforschung trifft Ingenieurwissenschaften

Der Studiengang „Soft Matter and Materials“ ist in seiner Art einer der ersten weltweit. Bisher gibt es zwar an vielen Universitäten, auch an einigen deutschen Standorten, Masterprogramme im Bereich Polymerwissenschaft, aber noch keine Studiengänge für das Feld der weichen Materie in seiner reichhaltigen Gänze. Hierfür ist die Achse Darmstadt-Mainz ideal. „Mainz ist ein über Jahrzehnte etablierter Polymerstandort und steht durch seine aktuelle biomedizinische Spitzenforschung im Fokus der Weltöffentlichkeit, während Darmstadt als Technische Universität eine Brücke in die Ingenieurwissenschaften schlägt und jüngst auch starke Nachhaltigkeitsaspekte etabliert hat“, erklärt Professor Seiffert.

Beide Universitäten bieten bereits komplementäre Studienangebote im Bereich der weichen Materie: So bietet die JGU im Rahmen ihrer Chemie-Studiengänge beispielsweise einen Schwerpunkt in makromolekularer Chemie mit Anbindung an medizinische Fächer an. Die TU Darmstadt hat bereits Lehrveranstaltungen zum Design neuer Hybrid- beziehungsweise Verbundmaterialien und zur technischen Chemie polymerer Materialien sowie zur Polymertechnologie im Lehrplan. Die Physik weicher Materie wird als interdisziplinäres Querschnittsthema bereits an beiden Universitäten behandelt – an der JGU mit einem eher theoretischen Schwerpunkt, an der TU Darmstadt mit einem breiten Angebot im experimentellen Bereich. Für den neuen Masterstudiengang bündeln die beiden Partner im Verbund der Rhein-Main-Universitäten jetzt ihre Kompetenzen.

Der neue englischsprachige Masterstudiengang „Soft Matter and Materials“ beginnt zum Wintersemester 2023/2024. Die aktuelle Bewerbungsfrist läuft seit dem 3. April und bis zum 1. September 2023.

Quelle: TU Darmstadt