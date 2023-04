Polizei bietet Fahrradcodierung an – Anmeldungen ab sofort möglich

Teilen

Das 1. Polizeirevier in Darmstadt bietet für alle Interessierte am Donnerstag (27.04.23) eine kostenlose Fahrradcodierung an. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr können Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer ihre Drahtesel mit einer entsprechenden Eigentümer-Identifikationsnummer in der Bismarckstraße auf dem Gelände des 1. Polizeireviers versehen lassen.

Damit ein reibungsloser Ablauf garantiert werden kann und Wartezeiten vermieden werden, ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Diese kann ab sofort, an allen Werktagen, von 8 bis 14.30 Uhr, unter den Rufnummern 06151/969-41102 oder 06151/969-41103, erfolgen.

Für die Codierung sind der Eigentumsnachweis und der Personalausweis erforderlich. Zudem bitten die Beamtinnen und Beamten darum, die Rahmennummer des Fahrrades bereits im Vorfeld zu notieren und bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen.

Achtung: Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

Quelle & Bild: Polizeipräsidium Südhessen