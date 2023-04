Roßdorf: Brand in leerstehendem Einfamilienhaus ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Teilen

Ein Brand in einem leestehenden Einfamilienhaus in der Rathausstraße im Stadtteil Gundernhausen hat am Samstagabend (15.04.23) zu einem Einsatz der Feuerwehr und Polizei geführt.

Das Feuer war einer Zeugin gegen 21.20 Uhr aufgefallen, die umgehend über Notruf die Feuerwehr alarmierte. Sofort herbeigeeilte Wehren konnten den Dachstuhlbrand schließlich unter Kontrolle bringen und löschen.

Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest, dürfte aber mehrere Zehntausend Euro betragen. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist ebenfalls noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Kommissariats 10 der Darmstädter Kriminalpolizei. Hinweise in dieser Sache werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen genommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen