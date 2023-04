Ausbauarbeiten für schnelles Glasfasernetz in Fränkisch-Crumbach, Höchst, Oberzent (Stadtteil Beerfelden) und Birkenau haben begonnen – ENTEGA bietet kostenlosen Hausanschluss an

Teilen

Der Ökoenergie- und Telekommunikationsversorger ENTEGA baut sein Glasfasernetz im Odenwaldkreis und an der Bergstraße weiter großflächig aus. Auch die Ausbauarbeiten in den Gebieten Fränkisch-Crumbach, Höchst, Oberzent (Stadtteil Beerfelden) und Birkenau haben nun begonnen.

Im Gegensatz zu Wettbewerbern erweitert ENTEGA sein Glasfasernetz unabhängig davon, wie viele Kunden sich im Vorfeld für einen Anschluss an das schnelle Internet interessieren. „Jeder, der bei uns einen Glasfasertarif beauftragt, erhält garantiert einen Anschluss an unser Glasfasernetz“, sagt Thomas Schmidt, ENTEGA Vorstand für Vertrieb und Handel. Für Kunden, die sich bis zum 30. Juni 2023 für einen ENTEGA-Glasfasertarif entscheiden, entfallen die Kosten für einen Hausanschluss im Wert von rund 1.000 Euro. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.entega.de/glasfaserausbau.

ENTEGA wird die betreffenden Haushalte Anfang Mai anschreiben, um über das schnelle Internet zu informieren. Das Unternehmen berät die Bürgerinnen und Bürger zudem auch persönlich vor Ort. Darüber hinaus informiert ENTEGA persönlich über die Ausbauplanung an drei Informationsabenden am 1. Juni 2023, in der Rodensteinhalle (Schafhofgasse 19), in Fränkisch-Crumbach; am 5. Juni 2023, im Bürgerhaus (Montmelianer Platz 4), in Höchst; und am 19. Juni 2023, in der Alten Turnhalle (Hirschhorner Straße 40), in Oberzent (Stadtteil Beerfelden). Alle Veranstaltungen finden jeweils um 19 Uhr statt.

ENTEGA mit Sitz in Darmstadt übernimmt als regionales Unternehmen mit dem eigenwirtschaftlichen Ausbau der Glasfaser-Zukunftstechnologie Verantwortung für die Menschen in der Region. ENTEGA trägt mit seinen Investitionen dazu bei, vor allem auch in ländlichen Regionen außerhalb der Ballungsräume die Versorgung mit dem schnellen Internet zu verbessern. Wichtiger Bestandteil der regionalen Ausrichtung von ENTEGA ist zudem, dass das Unternehmen dabei mit der Firma Klenk & Sohn aus dem Modautal, einem Komplettanbieter für den Glasfaserausbau, zusammenarbeitet.

Quelle: ENTEGA AG