EAD Pflanztag auf der Kompostierungsanlage – Kooperation mit der Gärtnerei Aumühle sowie erweitertes Angebot

Teilen

Der Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) veranstaltet am Samstag, 22. April 2023, wieder seinen alljährlichen Pflanztag auf der Kompostierungsanlage, Eckhardwiesenstraße 25, in Darmstadt-Kranichstein. In diesem Jahr wurde das Serviceangebot erweitert. Von 9 bis 14 Uhr können Kundinnen und Kunden mitgebrachte Kübel und Balkonkästen nach eigenen Wünschen vor Ort preisgünstig bepflanzen lassen. Die Gärtnerei Aumühle aus Wixhausen stellt erneut eine Auswahl von Kübel- und Balkonpflanzen der Saison zur Verfügung. Zur Versorgung der Pflanzen wird Blumenerde verwendet – basierend auf dem RAL-zertifizierten Darmstädter Qualitätskompost.

Ab 10 Uhr heißt das Motto „Upcycling“: Gemeinsam mit Beschäftigten des EAD werden gebrauchte Blumentöpfe und Pflanzgefäße wieder aufgewertet. Zum Einsatz kommen Farben und unterschiedliche Materialien, um mitgebrachte Blumengefäße neu zu gestalten. Vor Ort steht auch eine Auswahl von Blumentöpfen für das Upcylcing bereit.

Nachhaltigkeit vor Ort umsetzen

Der April ist die geeignete Zeit zur Aussaat von Pflanzen und Gemüse im eigenen Garten. Aus diesem Grund steht am Pflanztag auch eine Saatgutbox zum Tausch von der Initiative Essbares Darmstadt e.V. vor Ort. Der Anbau, die Gewinnung von Saatgut und der Tausch verschiedener Sorten ermöglicht es allen, die Biodiversität zu fördern. Die Beschäftigten der Kompostierungsanlage informieren auch über den Einsatz von Pflanzenkohle und beantworten Fragen rund um die Kompostierung von Bio- und Gartenabfällen sowie zu dem daraus hergestellten Kompost und der Garten- und Pflanzerde. Darüber hinaus werden am 22. April auch ausrangierte, nicht mehr verwendete Mobiltelefone auf der Kompostierungsanlage gesammelt. Seit Februar 2017 beteiligt sich der EAD an der Aktion „Ein Handy für den Gorilla“. Diese Initiative ging von der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt (ZGF) aus, um ungenutzte Handys fachgerecht zu recyceln und zur Wiederverwertung der enthaltenen Rohstoffe beizutragen. Dies verringert den Bedarf an neuen Rohstoffen und hilft, den Lebensraum von Gorillas und anderen Tieren zu schützen. Die Kompostanlage ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt