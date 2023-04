Dieburg: Polizei lädt zur Fahrradcodierung im Rahmen des Dieburger Maimarkts ein

Teilen

Schon einfache Maßnahmen schützen vor Diebstahl und erhöhen die Chance, ein gestohlenes Fahrrad zurückzubekommen. Neben einem geeigneten Schloss, trägt hier ein individueller Fahrradcode zur Abschreckung potenzieller Diebe bei. Eine kostenfreie Fahrradcodierung bieten die Beamtinnen und Beamten der Polizei in Dieburg am Sonntag, dem 7. Mai 2023, im Rahmen des Dieburger Maimarkts an. Die Aktion findet in der Zeit von 10 bis 14 Uhr vor dem Rathaus in Dieburg (Markt 4, 64807 Dieburg) statt. Zu dem Termin werden der Personalausweis sowie ein Eigentumsnachweis für das zu codierende Fahrrad benötigt. Außerdem gilt Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon- und Kinderräder sind für die Codierung nicht geeignet.

Interessierte werden gebeten, sich vorher anzumelden. Die Anmeldungen werden ab Mittwoch, den 12. April 2023, werktags in der Zeit von 8 bis 12 Uhr unter der Rufnummer 06071/9656-314 entgegengenommen.

Wer möchte, kann, neben dem Angebot der Codierung, mit den Schutzleuten vor Ort ins Gespräch kommen und sich insbesondere zum Thema „Fahrradsicherung“ informieren lassen.

Quelle & Bild: Polizeipräsidium Südhessen