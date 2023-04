EAD bietet Seniorenführungen im Zoo Vivarium zum Thema „Tiere im Volksglauben“

Teilen

Der EAD bietet am 20. April und 2. Mai 2023, jeweils um 10 Uhr, Seniorenführungen zum Thema „Tiere im Volksglauben“ im Darmstädter Zoo Vivarium an. Zoopädagoge Dr. Frank Velte wird bei der etwa einstündigen Veranstaltung über die teilweise sehr unterschiedliche Sichtweise verschiedener Völker auf die Tierwelt berichten. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Zooschule im Vivarium. Zusätzlich zum Eintrittspreis werden drei Euro für die Führung erhoben. Um eine Anmeldung der Teilnahme wird unter der Telefonnummer 06151 13-46900 gebeten.

Besucherinnen und Besuchern wird generell empfohlen, Eintrittskarten für den Zoo Vivarium vorab im Online-Shop zu kaufen auf https://zoo-vivarium.de/online-tickets. Mit der digitalen Eintrittskarte auf dem Smartphone oder als Ausdruck kann der separate Eingang links neben der Zookasse genutzt werden.