Münster: Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen

Teilen

Kriminelle hatten es in Münster (Hessen) auf drei Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro abgesehen. Am Montag (10.04.23) bemerkten Zeugen die Spuren der bislang noch unbekannten Täter, die eine Tür zu einer Garage in der Straße „Hinterm Galgen“ aufgebrochen hatten. Aus dem Inneren entwendeten sie zwei Spritzgeräte sowie ein Gasprüfer und suchten damit im Anschluss unerkannt das Weite. Der Wert der Beute dürfte mindestens 16.000 Euro betragen. Ersten Ermittlungen zufolge reicht der Tatzeitraum bis zum 27. März zurück. Das Kommissariat 21/22 hat ein Verfahren eingeleitet und hofft auf Mithilfe aus der Nachbarschaft. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Die Ermittler der Darmstädter Kriminalpolizei sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen