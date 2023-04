Künftiges Parkverbot entlang der Rüdesheimer Straße aufgrund von Dooring-Unfällen

Teilen

Da es in Darmstadt entlang der Rüdesheimer Straße zwischen Südbahnhof und Donnersbergring in der Vergangenheit vermehrt zu sogenannten Dooring-Unfällen kam, soll das Parken dort künftig unterbunden werden. In diesem Gebiet verlaufen ein baulich getrennter Radweg mit 1,50 Metern Breite, eine Baumreihe und dahinter ein 2 Meter breiter Gehweg. Zum Halten/Parken werden, insbesondere von den Anwohnenden, die etwa 10 Meter langen Lücken zwischen den Alleebäumen zum zeitlich unbegrenzten Abstellen von Fahrzeugen genutzt.

Bei diesen Lücken handelt es sich um eigentliche Grünstreifen, die durch das jahrelang geduldete unerlaubte Parken, nicht mehr als solche fungieren können. Auch schadet das Parken von Fahrzeugen den Grünstreifen der Stadtbäumen. Zudem engen die teilweise im Grünsteifen, teilweise auf den angrenzenden Verkehrsflächen geparkten Fahrzeuge die Bewegungsräume für zu Fuß Gehende und Radfahrende ein. Insbesondere Radfahrende sind hier gefährdet, die von unachtsam geöffneten Autotüren auf die Fahrbahn gedrängt oder zu Fall gebracht werden können (sog. Dooring-Unfälle). In der Rüdesheimer Straße gab es in den letzten drei Jahren drei polizeilich dokumentierte Unfälle mit Personenschaden bei Radfahrenden aufgrund von Dooring-Unfällen. Welche Folgen solche Unfälle haben können, zeigte ein Unfall im August 2022 in Frankfurt, bei dem eine Frau an den Folgen eines Dooring-Unfalls verstarb.

Das Parken in diesen Grünstreifen wird daher künftig durch das Platzieren von Findlingen unterbunden. Stark frequentierte Einfahrten sollen im Nachgang mit roter Markierung hervorgehoben werden, um das Risiko für Unfälle zwischen zu Fuß Gehenden, Radfahrenden und rechts abbiegenden Fahrzeugen zu senken. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach den Osterferien. Die Anwohnenden und dort Parkenden werden mittels Informationsschreiben informiert.

Die Möglichkeit zum Halten und Parken auf der Fahrbahn in den Nebenzeiten bleibt erhalten. Geparkt werden darf von Montag bis Freitag nachts zwischen 19 bis 6 Uhr und am Wochenende. Gehalten werden darf von Montag bis Freitag zwischen 15 und 9 Uhr und am Wochenende, beispielsweise um Einkäufe auszuladen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt