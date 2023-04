Durchblick fürs Blütenwegfest – Verein Blühende Bergstraße hat für die große Erlebniswanderung neue Aussichtsmöglichkeiten geschaffen

Teilen

Draußen blüht´s jetzt gewaltig, und auch der Blütenweg blüht gerade voll auf – in mehrfacher Hinsicht. Nicht nur, weil Bäume und Sträucher gerade in Blüte stehen und sich auch die Blumen aus dem Winter zurückmelden, sondern auch, weil es wieder ein Stück mehr Blühende Bergstraße zu erleben gibt. Zum Blütenwegfest am Sonntag, 16. April 2023, der großen Erlebniswanderung – diesmal zwischen Sulzbach und Laudenbach – ist alles bereit für den großen Durchblick. Bereits vor einem Jahr hat der Verein Blühende Bergstraße Pflegemaßnahmen in einem weiteren Abschnitt des Blütenwegs am Hundsrück südlich von Hemsbach aufgenommen. Wie bereits an vielen Stellen entlang des Blütenwegs, wurden auch hier hauptsächlich von Brombeeren überwucherte Bereiche freigeschnitten und für die Beweidung durch Ziegen und Schafe hergerichtet. Das Ergebnis ist bereits zu sehen: Es sind wunderschöne Ausblicke auf die Rheinebene und den gegenüberliegenden Pfälzerwald entstanden, die von den Besuchern des Blütenwegfestes genossen werden können. Wichtig ist dabei auch der Schutz des Obstbaumbestands, wie Bernhard Ullrich von Verein „Blühende Bergstraße“ betont. So wurden auf verbuschten Obstgrundstücken die Obstbäume von konkurrierendem Bewuchs und Überwucherungen befreit. Sie können nun „aufatmen“ und kommen auch im Landschaftsbild wieder zu Geltung. Durch einen Pflegeschnitt sollen sie wieder an Vitalität und Lebensdauer gewinnen. Gleichzeitig dienen die Maßnahmen auch dem Naturschutz. So ist die gefährdete Zauneidechse am Hundsrück zu Hause und wird durch das Schaffen sonniger Bereiche profitieren. Die angestrebten offenen Flächen mit lichtem Baumbestand sind auch genau das, was etwa der Wendehals, ein gefährdeter Verwandter der Spechte, braucht.

Beim Blütenwegfest am 16. April 2023 werden diese und weitere Maßnahmen durch anschauliche Informationstafeln erklärt. Mit Vorher-Nachher-Vergleichen anhand von Fotos werden die Wirkungen der Landschaftspflegemaßnahmen offensichtlich. Der Verein Blühende Bergstraße stellt auch die Aktion „Obstbäume für die Blühende Bergstraße“ vor, mit der das Blütenerlebnis auch für die Zukunft erhalten werden soll. Am Blütenwegfest am Sonntag, 16. April 2023, von 11 Uhr bis 17 Uhr, werden auch Schafe und Ziegen „bei der Arbeit“ zu sehen sein. Sie gehören zum Programm des großen Natur- und Wandererlebnisses an diesem Sonntag nach Ostern – dem ersten Blütenwegfest nach Corona. Diesmal auf der rund acht Kilometer langen Teilstrecke zwischen dem Weinheimer Ortsteil Sulzbach und Laudenbach an der hessischen Grenze. Am besten beginnt man die Tour an einem der drei Begrüßungsstände als Einstiegspunkt; je einer befindet sich in Sulzbach in Hemsbach und in Laudenbach. Dort können sich die Frühlingswanderer mit Infomaterial für den Veranstaltungstag und den weiteren, selbst gewählten Weg eindecken. Und für Kinder gibt es dort die Teilnahmescheine für das traditionelle „Blütensammeln“ als Gewinnspiel.

Die Strecke ist aus beiden Richtungen attraktiv. Für die Rückfahrt kann man jeweils die Regionalbahn oder die S-Bahn nutzen, die an der Bergstraße fast durchgängig etwa im Halbstundentakt fährt. Ein extra Pendelbus ist diesmal nicht eingesetzt worden, da seit der Einrichtung des Haltepunkts Sulzbach mit der Bahnstrecke ein leistungsstarkes Angebot besteht. Zwischen Hemsbach, Sulzbach und Weinheim verkehrt außerdem die Buslinie 631, die primär Besuchern aus Weinheim Nordstadt sowie Sulzbach West und Hemsbach West empfohlen wird. Alle Infos auch unter www.bluehende-bergstrasse.de/bluetenwegfest.

Quelle: Stadt Weinheim