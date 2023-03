„Darmstadt Mobil“ – die Mobilitätsausstellung

Teilen

Am ersten Aprilwochenende 2023 präsentiert der Darmstadt Citymarketing e.V. eine abwechslungsreiche Veranstaltung für die ganze Familie. Ob die neuesten Frühjahrsmodelle, moderne E-Bikes oder Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik: Darmstadt hat heute schon die Nase vorne, wenn es um das Thema Mobilität geht. Die Mobilitätsausstellung „Darmstadt Mobil“ macht diese Entwicklung anschaulich: am Wochenende vom 01. und 02. April 2023, in der Darmstädter Innenstadt – jeweils von 11:00 bis 18:00 Uhr. Sonntag, der 01. April ist übrigens ein verkaufsoffener Sonntag!

Neben den verschiedenen Infoständen zu den Themen Radverkehr, Carsharing und öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV) findet am Sonntag im City Carree wieder eine Fahrradausstellung statt. Pünktlich zum Start in die Fahrradsaison präsentieren Darmstädter Fahrradhändler die neuesten Modelle. Neben der Beratung und dem Verkauf können die Räder auch Probe gefahren werden.

Nach dem großen Erfolg der Vorjahre, findet der 6. Tag der Elektromobilität erneut zusammen mit „Darmstadt Mobil“ auf dem Darmstädter Marktplatz statt. Einen ganzen Tag lang präsentieren sich dort zahlreiche Aussteller. Präsentiert von der Wissenschaftsstadt Darmstadt, dem Netzwerk Elektromobilität und der IHK Darmstadt, zeigen die Aussteller eine ganze Bandbreite an Fahrzeugen, Produkten und Dienstleistungen. Unter dem Motto „Darmstadt Mobil – elektrisiert“ präsentieren sie, was heute schon möglich und machbar ist.

Bei „Darmstadt Mobil“ dreht sich alles um das Thema Mobilität – auch beim Rahmenprogramm. So können die Besucher auf dem Marktplatz Segways in einem Parcours Probe fahren. Im Carree laden am Samstag Großspielgeräte alle kleinen Besucher zum Spielen und Toben ein. Ein besonderes Highlight erwartet Jugendliche und junge Erwachsene auf dem Friedensplatz. Am Sonntag ab 11 Uhr kommen die Oldtimerfreunde auf ihre Kosten: Auf dem Marktplatz werden mehrere historische Fahrzeuge präsentiert.

Quelle: Wissenschaftsstadt Darmstadt – Büro der Bürgerbeauftragten