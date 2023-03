Endlich wieder zu Fuß einkaufen: Hähnlein feiert Willkommens-Fest für neuen Nachbarn „teo“

Teilen

Alsbach-Hähnlein hat einen neuen Nachbarn: Vertreterinnen und Vertreter der südhessischen Gemeinde, des Landkreises und des Lebensmitteleinzelhändlers tegut… haben am Freitag (17.03.23) gemeinsam mit über 250 interessierten Bürgerinnen und Bürgern einen neuen „teo“ in der Gernsheimer Straße 42 auf dem Marktplatz von Hähnlein eröffnet. Wie es sich gehört, wurde der neue Nachbar im Rahmen eines Willkommens-Festes begrüßt: mit Musik, gegrillten Würstchen, Kuchen und Getränken. Organisiert wurde das Fest von der Gemeinde, gemeinsam mit „Mädde drin“ – dem Förderverein Dorfgemeinschaftshaus Hähnlein e.V.

Hähnlein hat auch allen Grund, den neuen Nachbarn zu feiern: Dank digitaler Verkaufstechnologie können Kundinnen und Kunden im neuen teo rund um die Uhr einkaufen. Mit Hilfe von installierten Selbstscanning-Kassen und einer eigens entwickelten App wird das Einkaufen zur Nebensache, weil das Bezahlen quasi im Vorbeigehen erfolgt, ohne Wartezeit an der Kasse. Mit einem Sortiment von über 950 Produkten auf 50 Quadratmetern ist der teo gut sortiert, und die Kundinnen und Kunden finden alles, was sie für den täglichen Bedarf benötigen.

Bürgermeister Sebastian Bubenzer ist froh darüber, dass es gelungen ist, den teo nach Alsbach-Hähnlein zu holen. Er hatte auch die Idee zum Willkommens-Fest: „Mit dem teo haben wir ein passendes Konzept gefunden, die Nahversorgerlücke vor Ort schließen zu können. Der Einkauf für die Anwohnerinnen und Anwohner ist ab sofort wieder fußläufig möglich, was eine deutliche Steigerung der Lebensqualität bedeutet. Außerdem ist der teo durch seine markante Holzfassade und sein begrüntes Dach schön anzusehen. So einen neuen Nachbarn begrüßt man natürlich gerne in einem feierlichen Rahmen.“

Auch Lutz Köhler, Erster Kreisbeigeordneter, Vize-Landrat und Baudezernent des Landkreises Darmstadt-Dieburg, hat es sich nicht nehmen lassen, bei der Eröffnung des teos dabei zu sein: „Es ist wichtig, dass es Konzepte wie den teo gibt, die sicherstellen, dass man wieder fußläufig einkaufen gehen kann. Nur so erhalten wir Lebensqualität in unserem schönen Landkreis und stellen sicher, dass sich jeder ohne lange Wege versorgen kann. Die gute Erreichbarkeit des teos – verbunden mit seinen uneingeschränkten Zutrittsmöglichkeiten – ist eine echte Bereicherung für die örtliche Lebensmittelversorgung.“

Im November 2020 ist der erste tegut… teo in Fulda an den Start gegangen und erobert seitdem immer mehr Regionen. Mittlerweile gibt es nun 28 teos in Hessen, Bayern und Baden-Württemberg. Im Regierungsbezirk Darmstadt gibt es bereits zwei teos am Strahringer Platz und in der Frankfurter Straße in Darmstadt. Insgesamt werden in diesem Jahr noch weitere 15 bis 20 teos hinzukommen. Der Zugang zum teo ist übrigens denkbar einfach: Kundinnen und Kunden können sich entweder die tegut… teo App aus dem App- oder Google Play-Store herunterladen oder ihre Girokarte für den Zutritt nutzen, und schon kann der Einkauf losgehen.

Thomas Stäb, Geschäftsleiter Vertrieb tegut… teo und Lädchen, ist überzeugt davon, dass „teo“ die Antwort auf die Nahversorgungsfragen unserer Zeit ist: „Mit dem heutigen Tag schließen wir damit nicht nur eine Nahversorgerlücke, sondern wir überzeugen unsere künftigen Kundinnen und Kunden mit einem Konzept, das hundertprozentig auf die Lebensgewohnheiten und Einkaufsbedürfnisse der Menschen im 21. Jahrhundert ausgelegt ist. Sie müssen ihre Einkäufe nicht mehr bis ins Detail aufwändig planen und können ihren Einkauf wesentlich flexibler in die Zwischenräume ihres Tagesablaufs integrieren. Der teo ist der Freund in der Nachbarschaft, den man an sieben Tage die Woche, 24 Stunden lang besuchen kann. Daher bin ich mir sicher, dass der teo auch schnell von den Bürgerinnen und Bürgern in Hähnlein, sowie ihren Gästen angenommen werden wird.“

Übrigens: Auch wenn der teo weitestgehend digital funktioniert, wird keine Kundin und kein Kunde mit der Technik allein gelassen. Bis einschließlich Samstag, 25. März 2023, ist zwischen 11:00 und 19:00 Uhr täglich außer sonntags ein teo-Mitarbeiter vor Ort, um Fragen zu beantworten und bei den ersten Einkäufen zu begleiten. Außerdem werden seitens der Gemeinde sogenannte Paten gestellt, die ebenfalls vor Ort sind und je nach Bedarf Tipps und Hilfestellung geben können. Die genauen Zeiten können online auf der Seite der Gemeinde unter www.alsbach-haehnlein.de eingesehen werden.

Quelle & Bild: tegut… gute Lebensmittel GmbH & Co. KG