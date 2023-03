Nieder-Ramstadt: Polizei lädt ein zur Fahrradcodierung am Verkehrspräventionstag

Teilen

Die Polizeistation Ober-Ramstadt lädt alle interessierten Fahrradeigentümerinnen und Fahrradeigentümer zu einer kostenlosen Fahrradcodierung am Freitag, den 14.04.2023, in der Zeit von 11 bis 14 Uhr auf dem Verkehrspräventionstag in Nieder-Ramstadt ein.

Die Codierung findet in der Ober-Ramstädter Straße in 64367 Nieder-Ramstadt, auf dem Innenhof der Brückenmühle statt. Für die Fahrradcodierung ist eine Voranmeldung erforderlich. Diese ist ab dem 31. März unter der Telefonnummer 06154-6330-0 möglich.

Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potenziellen Dieben schützen können, wird ein Identifikationsdokument und ein Eigentumsnachweis bei der Codierung benötigt. Außerdem gilt Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.

Quelle & Bild: Polizeipräsidium Südhessen