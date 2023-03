Friseurgeschäfte mit Farbe beschmiert

Teilen

In der Nacht zum Mittwoch (14.-15.03.23) haben in Darmstadt noch Unbekannte die Schaufenster von drei Friseurgeschäften in der Kirchstraße, in der Hügelstraße und in der Frankfurter Straße mit roter Farbe beschmiert. Der Gesamtschaden ist derzeit noch nicht beziffert. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen sowie möglichen Tatzusammenhängen, hat der Staatsschutz übernommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer:06151/9690).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen