Rüsselsheim startet Friedensaktion „1000 Kraniche für den Frieden“

Teilen

Die Stadt Rüsselsheim am Main will 1.000 Papierkraniche an die Vereinten Nationen schicken. Mit der Aktion will die Stadt angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ein weiteres Zeichen für den Frieden setzen. Nach einer japanischen Legende bringt das Falten von 1.000 Papierkranichen Hoffnung und Frieden. Oberbürgermeister Udo Bausch ruft die Bürgerinnen und Bürger aus Rüsselsheim am Main und insbesondere Schülerinnen und Schüler auf, sich zu beteiligen. „Die Friedensaktion geht auf die Anregung des weltweiten Städtebündnisses der ‚Mayors für Peace‘ zurück, dem die Stadt Rüsselsheim seit 2019 angehört. Wir wollen mindestens 1.000 Origami-Kraniche als Appell für weitere Friedensbemühungen in dem Ukraine-Konflikt an den Generalsekretär der Vereinten Nationen António Guterres in New York zu senden. Die Aktion ist außerdem ein Beitrag zur Friedenserziehung.“

Am Samstag (25. März 2023) von 16 bis 18 Uhr gibt es während des Earth Hour-Programms der Stadt Rüsselsheim auf dem Marktplatz oder beim verkaufsoffenen Sonntag am 30. April 2023 von 13 bis 18 Uhr die Möglichkeit, unter Anleitung Origami-Kraniche zu falten. Während der Ausstellung „FRIEDEN MACHEN“ der Bundeszentrale für politische Bildung, die vom 2. bis 30. Mai 2023 im Opel-Altwerk zu sehen ist, nimmt das Friedensschutzbüro der Stadt Rüsselsheim bis dahin fertiggestellte Origami-Kraniche entgegen, die dann im Rahmen der Ausstellung gezeigt werden. Die Friedensaktion dauert bis zum Beginn der Sommerferien. Spätester Abgabetermin ist am Donnerstag (27. Juli 2023) im Rathaus. Am 9. August 2023, dem Nagasaki-Gedenktag, werden die Kraniche öffentlich ausgestellt und dann nach New York versendet.

Im Sinne der Nachhaltigkeit wird darum gebeten, vorhandenes Papier quadratisch zuzuschneiden. Eine übliche Seitenlänge beträgt 15 mal 15 Zentimeter. Alternativ stellt das Friedensschutzbüro blaues und gelbes Papier, sowie eine Faltanleitung zur Verfügung, soweit die Vorräte reichen. Faltanleitungen sind im Friedensschutzbüro erhältlich und können telefonisch unter 06142 83-2050 oder per E-Mail an friedensschutzbuero@ruesselsheim.de bestellt werden.

Hintergrund der Aktion ist die Legende, die in Japan erzählt wird. Demnach soll das Falten von 1.000 Papierkranichen Hoffnung und Frieden bringen. Der Kranich selbst steht für ein langes Leben. Bekannt wurde die Legende durch die Geschichte des japanischen Mädchens Sadako Sasaki, das aufgrund der Atombombenabwürfe gegen Ende des Zweiten Weltkriegs an Leukämie erkrankte. Sie hoffte, durch das Falten der Kraniche wieder gesund zu werden, starb jedoch, bevor sie ihr gesetztes Ziel von 1.000 Kranichen erreicht hatte. Ihre Familie und Klassenkameraden falteten für sie weiter Kraniche, sammelten Spenden und erreichten, dass im Friedenspark Hiroshima (Hiroshima Peace Memorial Park) ein Denkmal für sie errichtet wurde, das Children’s Peace Monument.

Quelle: Stadt Rüsselsheim am Main