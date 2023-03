Wissenschaftsstadt Darmstadt erneuert Bepflanzung am Stadtweg / Ecke Albrechtstraße in Arheilgen

Teilen

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt erneuert in der Woche ab dem 27. März 2023 die Bepflanzung am Stadtweg / Ecke Albrechtstraße: „Der kleine Platz war vor 15 Jahren angelegt, die Bepflanzung der Beete jedoch in den vergangenen Jahren sehr lückig geworden, so dass wir diese jetzt erneuern“, erklärt dazu Stadtrat Michael Kolmer. „Die verschiedenen Blütenformen, Dolden, Korb- und Lippenblüten, die dann die Bepflanzung ergänzen, dienen unterschiedlichen Insekten als Nahrung die Erneuerung fördert daher auch die Biodiversität.“

Im Zuge der Arbeiten bleiben die Gehölze erhalten, werden aber etwas zurückgeschnitten. Der vorhandene Boden wird in einer Stärke von rund 15 Zentimeter abgetragen. Stattdessen wird ein spezielles Dachgartensubstrat eingebaut. Dieses ist durchlässiger als „normale“ Gartenerde eine wichtige Voraussetzung für die Pflanzung von trockenheitstoleranten Stauden und Gräsern.

Reitgräser in drei verschiedenen Arten sollen dem Beet Struktur geben. Der Blütenreigen wird im Mai mit der Wolfsmilch und dem Blut-Storchschnabel eröffnet. Es folgen Ziest, Brandkraut, Witwenblume und Kaukasus-Gamander im Sommer. Astern und Bleiwurz läuten mit ihren blauen und weißen Blüten den Herbst ein. Durch das Pflanzen von Blumenzwiebeln (im Oktober/November) wird der Blühzeitraum künftig bereits im Frühling einsetzen.

Die genaue Staudenliste der Fläche – wie auch die Listen von weiteren Beeten im Stadtgebiet – sind auf der Homepage unter www.darmstadt.de/staudenbeete zu finden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt