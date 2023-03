Teilen

MODAUTAL – Wegen einer Veranstaltung in Brandau fahren die Linien MO2 und O an den kommenden drei Samstagen (11., 18. sowie 25. März 2023) und am Sonntag (26. März 2023) eine Umleitung. Die Haltestelle „Brandau Feuerwehr“ wird in dieser Zeit nicht angefahren. Die Fahrgäste werden gebeten, ersatzweise auf die Haltestelle „Rathaus“ in der Odenwaldstraße auszuweichen.