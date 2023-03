Wahlkompass zur Oberbürgermeisterwahl in Darmstadt

Teilen

Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler der TU Darmstadt haben gemeinsam mit dem Unternehmen Voto die Online-Wahlhilfe VOTO für die Oberbürgermeisterwahl in Darmstadt entwickelt. So können sich Wählerinnen und Wähler auf die anstehende Wahl am 19. März vorbereiten und die Kandidierenden und ihre Standpunkte kennenlernen. Durch die Beantwortung weniger Thesen können die Nutzerinnen und Nutzer des Tools die unterschiedlichen Positionen vergleichen und erhalten gleichzeitig Informationen über aktuelle Themen der Stadtgesellschaft. Alle Kandidierenden in Darmstadt haben sich an der kostenlosen Wahlhilfe beteiligt.

Die Bedeutung digitaler Wahlhilfen ordnet Professor Christian Stecker von der TU Darmstadt wie folgt ein: „Allgemeine, freie und gleiche Wahlen sind nicht nur ein zentrales Merkmal der Demokratie, sondern auch jene Beteiligungsform mit der geringsten soziostrukturellen Verzerrung. Das bedeutet, dass Bürgerinnen und Bürger unabhängig von Alter, Geschlecht, Bildungsgrad, Einkommen oder Wohnort am ehesten an Wahlen teilnehmen. Bei den letzten Wahlen war die Beteiligung nur moderat: knapp 44 Prozent gingen 2017 wählen. Aus Sicht der politischen Bildung soll daher VOTO vor allem junge Menschen, die sich überwiegend online informieren, ansprechen sowie Erwachsene, die einen spielerischen Zugang suchen.“

Eine Kurzstudie der beiden TU-Wissenschaftler Andreas Küpfer und Professor Christian Stecker, die auf der VOTO-Webseite zu finden ist, bietet außerdem eine Übersicht über die Positionen der Kandidierenden. „Ein Blick in die Antworten der Bewerberinnen und Bewerber zeigt: von Einheitsbrei kann keine Rede sein, sie unterscheiden sich teils deutlich bei Verkehrswende, öffentlicher Sicherheit, Klimapolitik oder Diversität”, so Stecker.

Gefördert wird VOTO durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“, die Wissenschaftsstadt Darmstadt, Partnerschaft für Demokratie Darmstadt und das Landesprogramm HESSEN AKTIV FÜR DEMOKRATIE UND GEGEN EXTREMISMUS.

Link zum Kompass: app.voto.vote/darmstadt

→ Link zur Kurzstudie

Quelle: TU Darmstadt