Kabeltrommel mit Kupferkabel entwendet – Wer hat den Abtransport bemerkt?

In der Nacht zum Mittwoch (07.-08.03.23) haben sich Kriminelle in Darmstadt auf einem Lagerplatz in der Bismarckstraße zu schaffen gemacht, sich unberechtigt Zugang zu dem Gelände verschafft und dort eine Kabeltrommel mit Kupferkabel entwendet. Der verursachte Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Für den Abtransport des Diebesguts dürften die noch Unbekannten ein Fahrzeug verwendet haben. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute, werden unter der Rufnummer 06151/9690 von der mit den weiteren Ermittlungen beauftragten Kripo in Darmstadt (K21/22) entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen