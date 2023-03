Verkehrsunfall mit Linienbus WE 2 und leicht verletzter Person – Polizei bittet um Mithilfe

Teilen

Am Montag (06.02.2023), gegen 15:15 Uhr, kam es im Einmündungsbereich von Bundesstraße 42 und Bundesstraße 3 zu einem Verkehrsunfall.

Hierbei befuhr ein Lkw-Fahrer die Bundesstraße 3 und wollte auf die Bundesstraße 42 in Fahrtrichtung Darmstadt einbiegen. Gleichzeitig befuhr einen Linienbus der Linie WE 2 die Bundesstraße 42 in Fahrtrichtung Darmstadt. Der LKW-Fahrer geriet beim Abbiegevorgang leicht auf die Busspur, sodass es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Bei dem Unfall soll laut Informationen der Rettungsleitstelle Darmstadt-Dieburg eine Person im Linienbus leicht verletzt worden sein. Die Person verließ jedoch die Unfallstelle vor Eintreffen der Streifenwagenbesatzung und konnte auch im Nachgang nicht ermittelt werden.

Die Polizei bittet daher Zeugen, die Hinweise auf die verletzte Person geben können, sich unter der Rufnummer 06151/969-41310 beim 3. Polizeirevier in Darmstadt zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen