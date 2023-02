ENTEGA spendet an die Stadt Darmstadt

Teilen

Der Ökoenergie- und Telekommunikationsdienstleister ENTEGA spendet seit vielen Jahren am Jahresanfang für gemeinnützige Einrichtungen und Vereine in der Region. Diese gute Tradition setzt das Unternehmen in diesem Jahr fort und übergibt insgesamt 12.000 Euro an die Landkreise Darmstadt-Dieburg, Offenbach, Groß-Gerau, Bergstraße, Odenwald und an die Wissenschafts- und Digitalstadt Darmstadt.

In der Wissenschafts- und Digitalstadt Darmstadt erhält die Darmstädter Tafel e.V. 2.000 Euro der Gesamtsumme. Die Spende soll dazu beitragen, dass die Tafel ihr Angebot angesichts der steigenden Nachfrage und der steigenden Preise für Lebensmittel aufrecht erhalten kann.

Thomas Schmidt, ENTEGA-Vorstand für Handel und Vertrieb, überreichte die Spende am Dienstag, 7. Februar, im Darmstädter Rathaus an Bürgermeisterin Barbara Akdeniz und Gert Wentrup, den 1. Vorsitzenden der Darmstädter Tafel. „Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Darmstädter Tafel geben nicht nur Lebensmittel aus, sondern beschenken Menschen mit einem Lächeln und haben ein offenes Ohr für ihre Anliegen. Ihr Einsatz ist unendlich viel Wert für die Gemeinschaft. Die Unterstützung der Darmstädter Tafel ist uns als regional verwurzeltem Unternehmen eine Herzensangelegenheit“, sagt Thomas Schmidt.

Bürgermeisterin Barbara Akdeniz bedankte sich für die Spende: „Die Arbeit der Tafel ist gerade in der heutigen Zeit noch wichtiger als sonst. Die ENTEGA-Spende fördert das ehrenamtliche Engagement zusätzlich.“

Quelle & Bild: ENTEGA AG