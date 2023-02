Deutschlandticket kommt zum 1. Mai 2023 – Fahrgäste können sich jetzt schon bei der HEAG mobilo vormerken lassen

Teilen

Zum 1. Mai 2023 geht das Deutschlandticket als Nachfolger des beliebten 9-Euro-Tickets an den Start. Wer das neue Ticketangebot pünktlich zu diesem Tag in den Händen halten möchte, kann sich jetzt dafür bei der HEAG mobilo vormerken lassen. Unter www.heagmobilo.de/deutschlandticket-vormerken können Neukund*innen ihre Kontaktdaten hinterlegen und erhalten so rechtzeitig alle Infos und den Bestell-Link. Bestandskund*innen, die bereits ein Abo in Form einer Jahres-, Monats- oder Wochenkarte bei der HEAG mobilo besitzen, können auf diese Weise die Umstellung ihres Vertrags in die Wege leiten.

Alle Informationen zum neuen Deutschlandticket finden Fahrgäste auf der Webseite des Verkehrsunternehmens unter https://www.heagmobilo.de/deutschlandticket.

Quelle: HEAG mobilo GmbH