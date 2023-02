Von Schleimschleudern und Mini-Überlebenskünstlern – Vortrag des Naturwissenschaftlichen Vereins Darmstadt e.V. in Kooperation mit dem Hessischen Landesmuseum Darmstadt

Teilen

Am Mittwoch, den 15. Februar 2023, 18.00 Uhr, lädt der Naturwissenschaftliche Verein Darmstadt zum Vortrag »Von Schleimschleudern und Mini-Überlebenskünstlern« von Biologin Mercedes Klein, M.Sc., ins Hessische Landesmuseum Darmstadt ein.

Insekten und Spinnentiere kennt jeder. Weniger bekannt sind die nächsten Verwandten dieser Großgruppe, die Stummelfüßer (Onychophora) und Bärtierchen (Tardigrada). Beide Tiergruppen zeichnen sich durch ganz besondere Merkmale aus. Stummelfüßer sind wurmartige Lebewesen, welche zur Jagd ein klebriges Sekret spucken, um ihre Beute zu immobilisieren. Bärtierchen hingegen sind mikroskopisch klein und in den letzten Jahren medial durch ihre Resilienz gegenüber einer Vielzahl an Extrembedingungen bekannt geworden. So können sie eingefroren werden oder ins Vakuum des Weltalls geschossen werden, ohne merkliche Schäden zu erleiden.

Wie sehen Bärtierchen ihre Umgebung und warum perlen Wassertropfen direkt von der Körperoberfläche der Stummelfüßer ab? Einen kleinen Einblick in die Welt dieser faszinierenden Tiere gibt Ihnen Mercedes Klein. Sie arbeitet im Hessischen Landesmuseum Darmstadt im Bereich Naturgeschichte Zoologie.

Der Eintritt ist frei!

Quelle: Hessisches Landesmuseum Darmstadt