Großbrand in Eberstadt: Kripo schließt Straftat nicht aus und sucht Zeugen

Nachdem am Sonntagabend (29.01.21) aus noch nicht bekannten Gründen ein ehemaliges Fabrikgebäude in der Pfungstädter Straße in Eberstadt in Brand geriet (wir haben berichtet) hat die Kriminalpolizei in Darmstadt die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Nach ersten vorsichtigen Schätzungen beläuft sich der verursachte Schaden auf eine sechsstellige Summe. Die Feuerwehr war bis zum darauffolgenden Montag (30.01.23) mit einem Großaufgebot im Einsatz. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Die ermittelnden Beamten des Kommissariats 10 können bisherigen Erkenntnissen zufolge eine Straftat nicht ausschließen und suchen, für den Fortgang der Untersuchungen, Zeugen mit Hinweisen. Sie fragen: Wem sind im Vorfeld des Brandes, zurückreichend bis Freitag, den 27.1.2023, Personen aufgefallen, die sich auf dem Fabrikgelände möglicherweise unberechtigt aufhielten? Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Kripobeamten für alles Sachdienliche zu erreichen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen