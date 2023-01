Großfeuer in Eberstadt

Teilen

Am Sonntag (29.01.23), um 19:00 Uhr, wurde die Feuerwehrleitstelle über ein Feuer in der Pfungstädter Straße informiert. Mehr als einhundert Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Technischem Hilfswerk sind in Darmstadt-Eberstadt im Einsatz. Neben Helfern aus Darmstadt waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehren aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg im Einsatz. Auf dem Gelände einer ehemaligen Papierfabrik steht eine ca. 100 x 40 Meter große Lagerhalle in Flammen. Dort brennen gepresste Papierballen. Gegen 21 Uhr meldete die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle, die Löscharbeiten werden sich voraussichtlich bis Montag (30.01.23) hinziehen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung in Eberstadt aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.

Quelle: Feuerwehr Darmstadt