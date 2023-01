Fahndungserfolg nach Unfallflucht mit Sattelzug

Teilen

Der flüchtige Lkw-Fahrer, der am Samstagnachmittag (28.01.23), gegen 14:15 Uhr, auf der A 5, Autobahnparkplatz Steingrund, → mehrere geparkte Fahrzeuge gerammt und eine Person hierbei verletzt hatte, konnte am Sonntag (29.01.23), gegen13:00 Uhr, zusammen mit dem gesuchten orangefarbenen Sattelzug auf der Tank- und Rastanlage Gräfenhausen angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei dem gesuchten Fahrer handelt es sich um einen 63jährigen Tschechen. Der Mann hatte in seiner Fahrerkabine gelegen und geschlafen. Eine Alkoholbeeinflussung konnte jedoch nicht mehr festgestellt werden. Der Fahrer räumte die Vorwürfe ein. Er muss sich wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Nach Einleitung eines Strafverfahrens und Zahlung einer Sicherheitsleistung wurde er entlassen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen