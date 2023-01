Mörfelden-Walldorf: Unfallflucht mit Personenschaden und starker Trunkenheit auf dem Parkplatz Steingrund

Teilen

Ein offenbar stark betrunkener Lkw-Fahrer verursachte am Samstagnachmittag (28.01.23), gegen 14:15 Uhr, auf der BAB 5, Autobahnparkplatz Steingrund, zwischen Frankfurt und Darmstadt einen Verkehrsunfall mit erheblichen Folgen.

Laut Zeugenaussagen fuhr der später Flüchtende mit stark überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Lastzug vom Parkplatz los, rammte mehrere geparkte Fahrzeuge und setzte seine Fahrt dann auf die A 5 in südlicher Richtung fort. Hierbei wurde ein 36-jähriger ukrainischer Lkw-Fahrer, der neben seinem Kleintransporter stand, durch den Aufprall von seinem eigenen Auto erfasst und erheblich verletzt. Er wurde durch Rettungskräfte vor Ort erstversorgt.

An den weiteren beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 26000 EUR. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich nach Angaben von Zeugen um einen orangefarbenen Lkw mit Anhänger handeln. Dieser müsste durch den Unfallhergang sowohl an der Fahrzeugfront als auch an der kompletten rechten Seite sichtbare Beschädigungen aufweisen.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Beobachtungen zu einem solchen Lkw machen konnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation in Südhessen in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen