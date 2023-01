Teilen

Mit 2:0 (2:0) bezwingt der SV Darmstadt 98 den SSV Jahn Regensburg am Samstagnachmittag (28.01.23) und sammelt damit die ersten drei Punkte in der Rückrunde. Manu (18.) und Holland (29.) trafen früh für die Lilien, die nach 22 Minuten zudem in Überzahl agierten. Zum ausführlichen Spielbericht…