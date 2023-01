Teilen

Am Donnerstag (2. Februar 2023) bietet das Infoteam der HEAG mobilo den Bewohner*innen des Johannesviertels wieder Mobilitätsberatung vor Ort an. Von 13 bis 17 Uhr sind die Mitarbeiter*innen des Verkehrsunternehmens auf dem Wochenmarkt an der Johanneskirche anzutreffen und stehen für Fragen zur Verfügung.