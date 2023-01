Blauer Engel an das Mehrwegpfandsystem von FairCup verliehen

Teilen

Das Mehrwegpfandsystem „FairCup“ hat das Umweltzeichen „Blauer Engel“ für seine neuen Mehrweg(menü)schalen „FairBox“, „FairMax“ und „FairPac“ erhalten. Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat die Urkunde am 25.01.2023 im Rahmen der Internationalen Grünen Woche an die Geschäftsführerin Sibylle Meyer von FairCup übergeben. Bereits seit 2019 bietet das Unternehmen Mehrwegbecher mit dem Blauen Engel an. 2020 folgte dann die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens HEAG FairCup GmbH. Die HEAG FairCup ist der Mehrweg-Dienstleister für Darmstadt und die Region und entwickelt das Fair-Cup-Produktportfolio weiter. Neben der Produktvielfalt und der Langlebigkeit der Produkte zeichnet sich FairCup auch durch die Standardautomatentauglichkeit vieler Produkte aus. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung der HEAG FairCup-Produkte mit dem Blauen Engel. Wer beim Essen zum Mitnehmen auf Einwegplastik verzichten will, bekommt mit unseren Produkten eine nachweislich besonders umweltfreundliche Lösung zur Verfügung gestellt“, sagt Daniel Pfeffer, Geschäftsführer der HEAG FairCup GmbH.

Umweltfreundliche Mehrwegalternative

Der Blaue Engel garantiert, dass mit ihm ausgezeichnete Produkte und Dienstleistungen die Umwelt weniger belasten als konventionelle Produkte und Dienstleistungen – bei gleicher Gebrauchstauglichkeit und Qualität. So müssen Mehrwegbehältnisse aus umweltfreundlichem und lange haltbarem Material sein und mindestens 500-mal gespült werden können, ohne Schaden zu nehmen.

Um Einwegverpackungen aus Kunststoff zu ersetzen, sind Restaurants, Bistros und Cafés in Deutschland, die Essen und Getränke zum Mitnehmen verkaufen, seit dem 1. Januar 2023 verpflichtet, ihre Produkte auch in Mehrwegverpackungen anzubieten.

Alle Informationen zum Mehrwegsystem der HEAG FairCup GmbH finden sich auf www.fair-cup.heag.de.

Bild: FairCup

Quelle: HEAG Holding AG – Beteiligungsmanagement der Wissenschaftsstadt Darmstadt (HEAG)