Roßdorf: Randalierer setzen Schule unter Wasser – Zeugenaufruf der Polizei

Teilen

Kriminelle randalierten zwischen Freitagnachmittag (27.01.), etwa 17 Uhr und Samstagmittag (28.01.23), gegen 14 Uhr, in einer Schule im Odenwaldring in Roßdorf. Dazu gelangten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen durch eine Notausgangstür in die Schule. Im Gebäude verstopften die Randalierer mehrere Waschbecken und drehten anschließend das Wasser auf. Dadurch verteilte sich eine große Menge Wasser in dem Gebäude. Zudem beschädigten die Täter Poster und Bilder. Nach bisherigen Erkenntnissen verursachten die Täter einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro.

Wenn Sie Hinweise zu den Tätern geben können oder etwas Verdächtiges in dem Zusammenhang wahrgenommen haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154 / 6330 – 0.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen