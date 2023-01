Michelstadt: Stadtmauer mit Hakenkreuz beschmiert

Teilen

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, haben noch unbekannte Täter in den zurückliegenden Tagen die Stadtmauer in der Mauerstraße in Michelstadt beschmiert. Nach ersten Erkenntnissen war die Hakenkreuzschmiererei bereits am Dienstag (24.1.) von Zeugen bemerkt und im Nachgang bei der Polizei angezeigt worden. Wie weit der Tatzeitraum zurückreicht, ist derzeit nicht bekannt. Der polizeiliche Staatsschutz Südhessen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Unter der Rufnummer 06062/9530 sind die Beamtinnen und Beamten zu erreichen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen