Neuer Elternkurs „Mein Baby verstehen“ – Angebot der Erziehungsberatungsstelle in Groß-Umstadt

Die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Landkreis Darmstadt-Dieburg bietet am Samstag (11. Februar 2023) von 9 bis 12:30 Uhr den Elternstartkurs „Mein Baby verstehen“ an. Der Kurs wird in der Erziehungsberatungsstelle Groß-Umstadt (Werner-Heisenberg-Straße 10) in Groß-Umstadt angeboten und richtet sich an werdende Eltern und Eltern mit Neugeboren. Im Mittelpunkt des Vormittags steht die alltägliche Kommunikation zwischen dem Baby und seinen Eltern. Hierzu werden die Teilnehmenden anhand von Filmaufnahmen kindliche Signale beobachten und lernen die Bedürfnisse von Babys zu erkennen, sowie angemessen darauf zu reagieren. Anmeldung sind unter der Mailadresse erziehungsberatung-gu@ladadi.de oder telefonisch unter 06078-931328 möglich.

Quelle: Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg